Addio turnover: Mourinho senza possibilità di scelta

Si dice, in giro tra bar e radio della Capitale: vista la situazione di assoluta precarietà, che la Roma dovrebbe fare una scelta, come riporta Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Cioè mollare un obiettivo tra zona Champions e Europa League perché non ha (più) i mezzi per tentare di far bene in entrambe le competizioni, Obiezione: vista proprio la situazione di assoluta precarietà, con giocatori che si rompono al primo contatto con l'avversario e muscoli che si sfilacciano al secondo scatto, non può minimamente permettersi di fare una scelta. Ecco perché Mourinho al termine della partita contro il Milan ha dichiarato: "Arrivare al quarto posto in campionato sarebbe un miracolo". Non per mettere le mani avanti, ma per una semplice analisi della situazione. Mercoledì il Monza, poi sabato l'Inter in casa per l'ennesimo «spareggio Champions» quindi il Bayer Leverkusen: l'elenco degli indisponibili è fin troppo noto (e in Europa non sarà possibile 'impiegare neppure Solbakken), quindi -toccando ferro - è lecito aspettarsi una Roma sistematicamente pio o meno simile a quella precedente.