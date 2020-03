Accadde oggi: 1973, il giorno di “Kawasaki”. Rocca debutta a San Siro

Aveva i ricci, la maglia giallorossa numero 7 e diciott’anni, Francesco Rocca, quando Helenio Herrera lo fece esordire in Serie A il 25 marzo 1973. A San Siro contro il Milan capolista. Un anno e mezzo dopo era già in Nazionale. Il figlio dell’idraulico di San Vito Romano, che da ragazzino scavalcava i cancelli per vedere la Roma, sprintò sulla fascia così tanto, per tre stagioni, da essere soprannominato Kawasaki. Poi – ricorda ‘Il Corriere della Sera’ – si infortunò contro il Cesena, nel 1976, e cominciò un calvario. Cinque operazioni al ginocchio sinistro, non tornò mai più come prima. Si ritirò nel 1981, a soli 27 anni, dopo 170 partite in giallorosso.