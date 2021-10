Abraham, “solo” caviglia contusa: “La Juve? Sto bene, penso di farcela”

La sua disponibilità per la gara di Torino “verrà valuta nei prossimi giorni“

“Sto bene. Se sono pronto per la Juventus? Penso di sì”. Sono queste le prime parole pronunciate da Tammy Abraham, ieri sera, all’aeroporto di Fiumicino di ritorno da Londra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’attaccante giallorosso, che si era fatto male alla caviglia destra nei minuti finali del match tra Inghilterra e Ungheria, è rientrato nella Capitale nella serata di ieri, in ritardo di alcune ore rispetto all’orario previsto (le 16) e concordato con la società. Immediato il trasferimento in clinica per sottoporsi agli esami strumentali che “hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra“. La sua disponibilità per la gara di Torino “verrà valuta nei prossimi giorni“. Se anche non dovesse farcela per la gara contro la Juventus, a Trigoria potrebbero comunque tirare un sospiro di sollievo perché nel pomeriggio, dai primi riscontri avuti con il giocatore, si era temuto il peggio, cioè che oltre alla distorsione potesse esserci anche un interessamento dei legamenti della caviglia destra, già infortunata negli ultimi due anni al Chelsea.