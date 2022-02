Abraham, quando il 17 non fa paura

Oggi punterà ad eguagliare il record personale in una squadra di primo livello, i 18 gol col Chelsea nel 2019-20

La paura del numero 17 si chiama eptacaidecafobia, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Abraham non la conosce, lui è inglese, da quelle parti temono il 13; e poi proprio il 17 (agosto) la Roma ha annunciato il suo acquisto. Oggi il centravanti della Roma riparte da quel numero: Tammy ha segnato 17 fra campionato e coppe, senza rigori sarebbe lui il numero uno stagionale fra tutti gli attaccanti che giocano in Italia- I gol di Immobile, coppe comprese, sono finora 21; quelli di Vlahovic 20; ma tolti i rigori scenderebbero rispettivamente a 16 e 15, più di loro su azione ne ha realizzati Abraham, che è a quota 17. Li ha distribuiti contro 11 avversarie diverse e fra queste non c’è il Genoa, contro cui all’andata non tirò mai in porta. Oggi punterà ad aggiornare il numero dei suoi bersagli, per eguagliare – almeno – il record personale in una squadra di primo livello, i 18 gol col Chelsea nel 2019-20 (con Bristol e Aston Villa arrivò a 26, ma era in “serie B”). E chissà se tirasse i rigori: l’ultimo l’ha segnato addirittura nel maggio 2019 col Villa…