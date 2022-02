Abraham-Pellegrini-Zaniolo: la Roma riprova i tre tenori

Mourinho costretto a non schierarli quasi mai insieme, per i tifosi sono sinonimo di gol e assist: sono loro che devono alzare l'asticella

José Mourinho, su 25 giornate di campionato, ha schierato insieme Abraham, Zaniolo e Pellegrini solo 11 volte. Colpa soprattutto degli infortuni e delle squalifiche. Solo contro il Venezia (dove Zaniolo ha giocato gli ultimi 14 minuti) e contro il Genoa (è rimasto in panchina tutta la partita) è stata una scelta tecnica. Per dare un senso al finale di stagione e fare più strada possibile in Conference League, però, la Roma ha più bisogno che mai dei suoi “tre tenori”, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. I tre giocatori sono quelli con maggior qualità e con più alto valore di mercato. Quelli che i tifosi vorrebbero sempre vedere insieme perché sono sinonimo di gol e assist. Per l’esattezza: Abraham ne ha fatto rispettivamente 11 e 3, Pellegrini 6 e 3, Zaniolo, invece, 2 gol. L’ultima volta che hanno iniziato una partita insieme, però, è lontana nel tempo, e risale al 28 novembre 2021, 1-0 all’Olimpico contro il Torino. E Pellegrini è dovuto uscire per infortunio dopo solamente un quarto d’ora. Mourinho conta molto su di loro, loro devono alzare ancora un po’ l’asticella del loro rendimento. Con i “tre tenori” in campo insieme dall’inizio, infatti, la Roma ha una media punti di 1,72. Di poco superiore a quella totale, che è di 1,6.