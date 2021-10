Abraham parte, ma resta in dubbio. Mou: “La Juve ha molti più giocatori”

L'inglese è volato a Torino con i compagni. Mourinho: "Deciderò all'ultimo"

Di solito avere pochi dubbi è un vantaggio per un allenatore, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. L’unico dubbio di Mourinho prima della Juventus è davvero pesante: rischia o meno Abraham. Nella conferenza stampa il mister non si è sbottonato anche se l’attaccante ha lavorato un po’ con il gruppo: “Vediamo. L’allenamento è stato leggero, però Tammy viene con noi e vediamo. Deciderò all’ultimo“. Uno dei mantra del portoghese è la classifica dello scorso anno (+16 per la Juventus) che secondo lui conta molto di più dell’attuale: “Non lo so se la distanza è diminuita perché questo campionato è appena iniziato e non posso fare paragoni. Abbiamo un piano di gioco, ma abbiamo potuto provarlo pochissimo. In questi giorni abbiamo lavorato in modo individuale o in piccoli gruppi“. Per l’ennesima volta Mou fa notare la differenza tra i big club e la Roma che un gruppo di 13-14 giocatori di sua completa fiducia, ma una rosa troppo risicata alla quale bisognerà mettere mano a gennaio.