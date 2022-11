Abraham, Olimpico tabù ma la Roma non perde la fiducia

Gli ultimi gol all'Olimpico di Abraham in campionato, scrive il Corriere della Sera, sono datati 20 marzo e li realizzò proprio contro la Lazio. In questa stagione ha segnato solo 3 reti: 2 in Serie A e 1 in Europa League, un bottino troppo magro per uno come lui. Mourinho, come sempre, gli continuerà a dare fiducia e anche oggi giocherà titolare, con Belotti pronto a subentrare.