Abraham, in Europa la nuova chance per sbloccarsi

L’inglese ha bisogno di sbloccarsi, non segna da oltre un mese: l’ultima rete l’ha realizzata lo scorso 30 settembre

Un’indicazione che domani sera all’Olimpico (ore 21) Mourinho abbia intenzione di mandare in campo contro il Bodo Glimt la formazione titolare, arriva dalla presenza in conferenza stampa (ore 13.30) di Tammy Abraham. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, per le partite europee è consuetudine che il calciatore che parla alla vigilia al fianco del tecnico sia poi titolare. L’inglese ha bisogno di sbloccarsi perché non segna da oltre un mese: l’ultima rete l’ha realizzata lo scorso 30 settembre, proprio in Conference, contro lo Zorya Lugansk, mentre in campionato l’ultimo centro risale alla settimana precedente contro l’Udinese.