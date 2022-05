Abraham il “conquistatore”: tra gol e presenze è la stagione top

Gli basta quindi un solo gol per eguagliare anche il record di marcature, che potrebbe arrivare venerdì contro il Torino o il 25 prossimo a Tirana

È una stagione da record, quella che Tammy Abraham sta vivendo in maglia giallorossa. Secondo Gianluca Piacentini del Corriere della Sera, l’attaccante inglese con il passare delle settimane è diventato sempre di più un punto di riferimento per i compagni di squadra, per i tifosi che lo adorano e per Mourinho, che con lui usa il bastone e la carota. Tammy, da parte sua, ha più volte ricordato come il tecnico sia stato fondamentale nella sua scelta di affrontare una nuova sfida con la Roma. Una sfida che può dirsi vinta. Con oltre 4 mila minuti giocati, è il calciatore di movimento più utilizzato dallo Special One: delle 53 gare disputate dalla Roma in questa stagione, il centravanti è sceso in campo 51 volte (4 dalla panchina). I 25 gol segnati rappresentano un bottino importante: nessun attaccante ci era riuscito al primo anno con la maglia della Roma. Lui lo ha superato solo due volte in carriera, col Bristol City e con l’Aston Villa, ma entrambe le squadre giocavano in Championship, la serie B inglese. Gli basta quindi un solo gol per eguagliare anche il record di marcature, che potrebbe arrivare venerdì contro il Torino (in campionato è a secco da 7 partite) o il 25 prossimo a Tirana nella finale di Conference League contro il Feyenoord.