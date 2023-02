Abraham-gol all’Olimpico dopo 321 giorni: “E’ un sollievo”

All'Olimpico in campionato non segnava da 321 giorni, l'ultima volta aveva realizzato una doppietta contro la Lazio. Dopo un periodo di crisi ("Avevo dubbi sul suo momento non sulla sua qualità" ha detto ieri Mourinho), Abraham è stato decisivo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

"E' molto importante per me, era molto tempo che non segnavo in casa e non vedevo l'ora di farlo. - ha detto l'inglese a fine gara - Potevo fare più gol ma mi accontento della rete e del tre punti. Devo ringraziare Dybala. Lui è un giocatore speciale; un grande talento, c'è intesa tra noi, è un vincente".