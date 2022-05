Abraham e la sfida con Dessers: “Gol e Coppa, ecco il mio sogno”

I due numeri 9 con i loro gol proveranno ad indirizzare la finale di Conference League e ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della competizione

“Segnare in finale – le parole di Abraham al sito della Uefa – sarebbe un sogno per me e per tutti, soprattutto se vincessimo la coppa. Sogno momenti come questo da quando sono bambino ma a me basta vincere, non importa chi segna. Voglio vincere e basta”.