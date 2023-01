Abraham e la caccia al gol perduto: Mourinho aspetta sempre che si sblocchi

Tammy Abraham alla ricerca del gol perduto. Potrebbe essere il titolo del film che aprirà la seconda parte della stagione romanista, oggi alle 16.30 all’Olimpico (esaurito perla 18ma volta) contro il Bologna. In casa giallorossa, riporta il Corriere della Sera, sono tutti ben consapevoli che gran parte delle possibilità di inserimento della Roma in zona Champions dipenderanno anche dalla ritrovata vena realizzativa del numero 9, che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative rispetto a quella passata, chiusa con 27 gol in tutte le competizioni. Quest’anno è fermo a 4, e il fatto che siano stati tutti gol decisivi è una magra consolazione: quelli in Europa League contro l’HJK Helsinki e in campionato con l’Empoli hanno portato i tre punti, quelli contro la Juventus e il Sassuolo (l’ultimo realizzato in ordine di tempo, il 9 novembre) sono valsi un pareggio.