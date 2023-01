Abraham e Dybala la coppia dei sogni. La Roma liquida la Fiorentina

Gioca Dybala e ci abbracciamo, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Il calcio può essere complicato o semplice, a seconda dei punt! di vista, ma un campione rimane un campione in tutti e due i casi. E Paulo Dybala, arrivato con una doppietta al gol numero 10 in stagione (7 in campionato, 2 in Europa League e uno in Coppa Italia), lo è. Quello che l'argentino dà alla Ruma però, è qualcosa di pru di una cifra. È una leadership ormai riconosciuta da tutti, è la bellezza di vedere certe giocate che mancavano dai tempi di Francesco Totti. Il tiro del primo gol, anche se aiutato da una leggera deviazione di Milenkovic, è stato ad esempio una vera sciccheria.