Abraham devastante, la Roma agguanta l’Europa League

E adesso la finale di Conference. Mourinho spera ancora di recuperare Mkhitaryan

Una doppietta di Tammy Abraham e un calcio di rigore di Pellegrini portano la Roma in Europa League senza dover aspettare i risultati di oggi di Fiorentina ed Atalanta. Per mercoledì, lo Special One proverà a recuperare Henrikh Mkhitaryan, che nelle ultime ore è stato accostato all’Inter, scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera'. "Ho parlato con Miki - le parole di Tiago Pinto - per il recupero dall’infortunio. Lo conosco e sono sicuro al 100% che sia una bugia che sta parlando con l’Inter. Dybala?Non voglio parlare di mercato, avremo tempo". Ne ha parlato, invece, Francesco Totti che vuole fare un regalo alla Roma, provando a convincere Paulo Dybala ad accettare la corte di Mourinho: "Lunedì ci parlerò e vedremo se riuscirò a portarlo a Roma. Lo farò come capitano dei romanisti. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo". Potrebbe essere la prima mossa da dirigente della Roma: "A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state, ma ora c’è una proprietà nuova con altre idee e esigenze. I matrimoni si fanno in due".