Abraham al lavoro in palestra

Mentre Pinto è alla ricerca di un centroavanti che possa sostituirlo nella prima parte della prossima stagione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, Tammy Abraham continua ad allenarsi in palestra per non perdere il tono muscolare dopo l’operazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ieri l’inglese, infortunatosi all’ultima giornata contro lo Spezia, ha postato un video su Instagram mentre si allena con la frase “Seconda settimana”. Per lui sarà un’estate di lavoro, per provare a rientrare il prima possibile.