Abraham: “A Roma per vincere”. E Mayoral medita il ritorno a casa

Il centravanti inglese: "Non sono qui solo per José, la sua presenza è stata sicuramente importante, ma ho sempre seguito la Roma nelle competizioni"

Probabilmente solo Mourinho e Pinto si aspettavano un impatto così forte da parte di Abraham, come riporta il Corriere della Sera. Di sicuro non se lo aspettava Borja Mayoral che “stritolato” dalla presenza dell’inglese e di Shomurodov, come scrive AS, potrebbe interrompere il prestito e fare ritorno al Real Madrid. Tornando a Tammy, la trattativa per portarlo alla Roma è stata complicata: “Volevo uscire dalla mia comfort zone. Avevo voglia di spiccare il volo. Amo il calcio, amo vincere, il mio presente è la Roma e sono pronto a dare tutto me stesso". Una convinzione feroce, che si è vista sin dalle prime uscite: “Ho avuto modo di parlare con Mourinho e Pinto, mi hanno spiegato l’ambizione del club e la loro visione. Non sono qui solo per José, la sua presenza è stata sicuramente importante, ma ho sempre seguito la Roma nelle competizioni. Rudiger ed Emerson mi hanno raccontato e parlato sempre bene della Roma, questo ha avuto un peso".