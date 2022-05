Abbonamenti, boom di rinnovi ma un bug infiamma la sud

Ieri sera, ad appena 24 ore dall’apertura della campagna abbonamenti, i rinnovi erano circa 15 mila su un totale di 21 mila: oltre il 40% degli abbonati ha scelto la formula Plus

Da una parte il grande entusiasmo per l’inizio della campagna abbonamenti e per l’apertura dell’Olimpico per la finale di Tirana, dall’altra il malcontento per un problema informatico che ha creato qualche preoccupazione agli abbonati in fase di rinnovo, soprattutto in un settore delicato come la Curva Sud scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Prima le notizie positive: ieri sera, ad appena 24 ore dall’apertura della campagna abbonamenti, i rinnovi erano circa 15 mila su un totale di 21 mila: oltre il 40% degli abbonati ha scelto la formula Plus, che consente di avere qualche vantaggio in più durante tutto l’anno, come la possibilità di gestire e rivendere il posto per tutte le partite. Parallelamente, ieri mattina, è partita la vendita per assistere alla finale di Conference League allo stadio Olimpico: circa 10 mila i biglietti sono stati venduti. Oggi partirà la vendita libera a 10 euro a biglietto. Ci sono stati però attimi di tensione per alcuni abbonati di Curva sud, che al momento di rinnovare per la prossima stagione hanno trovato il loro posto già venduto. Si tratta di qualche centinaio di tifosi, che hanno fatto sentire la loro voce denunciando la cosa sui social e prendendo d’assalto i centralini di Trigoria. La causa è da addebitarsi ad un bug del sistema, che ha permesso agli abbonati che volevano spostarsi in curva Sud da altri settori, di attingere a posti che dovevano rimanere riservati in prelazione. Alcuni tifosi hanno risolto il problema da soli, facendo a loro volta un cambio posto sempre allo stesso settore, altri si sono rivolti alla Roma che si sta adoperando per evitare disservizi, garantendo comunque un posto ai vecchi abbonati. Se non dovesse andare completamente esaurita con gli abbonati, dal 1 al 20 giugno si aprirà la vendita libera.