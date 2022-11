A Tokyo euforia e bagno di folla per la Roma. Domani primo test

È stato un vero e proprio bagno di folla, quello che ha accolto la Roma in Giappone, scrive Gianluca Piacentini su Il Correre della Sera. Non ai livelli dell'Olimpico, sempre esaurito in questa stagione, ma anche a Tokyo i giallorossi hanno trovato tanti tifosi ad attenderli. Mourinho e i calciatori, appena sbarcati sono stati travolti da una vera e propria ondata di affetto da parte dei tifosi locali, ma anche di semplici curiosi. Ad organizzare l'accoglienza il Roma dub Tokyo, che all'aeroporto ha mostrato striscioni, stendardi, magliette - tra le più gettonate quella di capitan Pellegrini e Abraham - e sciarpe per far sentire i calciatori come a casa. Domani l'amichevole contro il Nagoya Crampus alle ore 11:30 orario italiano.