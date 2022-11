A novembre 29 sfide: Roma in netto vantaggio sulla Lazio (11 vittorie contro 6)

L’ultima sfida in questo mese risale al 2017: 2-1 per i giallorossi con i gol di Perotti e Nainggolan

Il primo derby giocato a novembre fu un massacro: la Lazio restò subito in 10 perché Del Debbio si fratturò il malleolo della gamba destra, la Roma vinse 5-0 a Testaccio con l’unica tripletta in serie A di Tomasi e una doppietta di Bernardini, che aveva iniziato a giocare in “serie A” in porta con la Lazio a 13 anni. Lo scrive il Corriere della Sera.