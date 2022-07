Friedkin alla volata finale nell’Opa sulla Roma

La settimana che si è aperta ieri è l’ultima – salvo proroghe all’ultimo minuto – per aderire all’Opa che è stata lanciata dall’azionista di maggioranza, l’imprenditore statunitense Dan Friedkin, sulla Roma, come riporta Il Sole 24 ore.

Per i titolari di azioni che decideranno di aderire al’offerta è prevista l’adesione all'Assist Club, un programma di loyalty, che concede il diritto ad accedere a un programma continuativo di vantaggi e premi. In ogni caso il documento di offerta per il club parla chiaro: indietro non si torna e anche senza il 95% del capitale Friedkin procederà a delistare in altre forme il titolo da Piazza Affari.