‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “I giocatori dovrebbero chiarire con Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “A Roma si sopravvalutano i giocatori, come Ibanez. E’ un difetto che si ha in questa città solo perché non siamo abituati ai top player. Un allenatore può dire ai giocatori quelle cose. Però Mourinho crea sempre degli alibi”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se i calciatori hanno la percezione che quelle cose sono fatte uscire dal mister non avrà un effetto positivo. L’allenatore questa volta non ha accusato nessuno per la sconfitta. E’ stato cauto nelle dichiarazioni, che lui accusi i giocatori nello spogliatoio è normale. Avviene in ogni categoria, se i giocatori hanno l’idea che la notizia sia uscita per scaricare le responsabilità su di loro non avrà effetti positivi”.