‘RADIO PENSIERI’, VISNADI: “Gli infortuni non li ha avuti solo la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In un mondo normale uno come Mourinho non avrebbe più giustificazioni, ma lui è lo Special. La Roma deve tornare a vincere. Non solo la Roma ha avuto infortuni, anche Milan e Inter li hanno. Renato Sanches sono tre anni che ha gravi problemi, era scritto nel destino che sarebbe stata una scommessa. L'assenza più importante è stata quella di Smalling".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci aspettiamo tutti un salto di qualità della Roma. In mezzo al campo ci sono state diverse assenze importanti. Ora basta scuse, i giallorossi e la Lazio devono cambiare passo. Se non rientrano in zona Champions la colpa è la loro. Davanti stanno aspettando le romane”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha quasi tutti a disposizione solamente a metà novembre. Manca ancora Smalling che l’anno scorso è stato un giocatore fondamentale. È ora di voltare la pagina e deve tornare a giocarsi il quarto posto. È obbligatorio battere l’Udinese domenica".

