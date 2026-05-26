Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Il flop più grosso della stagione è Bailey, anche per quello che ci si aspettava da lui, e invece non ha dato nulla. I tre top? Direi al primo posto Svilar, portiere di qualità immensa, al secondo posto ci metto Wesley, il vero motore della squadra, ha fatto capire cos’è un quinto di centrocampo. E il primo posto, manco a dirlo, è scontato…è Malen. Il like di Dodò? Sulle cose social è complicato dare giudizi, spesso si mettono per simpatia. Non so, la Roma teoricamente dovrebbe cercare più un esterno a sinistra. Ma come profilo e costo è qualcosa di ipotizzabile"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se Dybala riparte con la condizione in cui è adesso la Roma è già avanti con il lavoro. In attacco però dovranno esserci delle soluzioni, Gasperini quest’anno ha dovuto fare di necessità virtù. In diverse occasioni non ha potuto fare il suo tipo di gioco”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Non credo che se Dybala pensasse solo alla Roma e non più alla nazionale non si farebbe più male, io penso che sia cronica la sua situazione. Penso che ci sia da mettere tutto dentro al calderone, bisogna vedere quante partite gioca: se ne gioca 15 e te ne risolve 7-8 non può guadagnare 8 milioni. E’ utile se gioca 15 partite a 2,5 milioni, a 8 milioni per me non è utile"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “I tre migliori della Roma di questa stagione? Io non posso non mettere Paulo Dybala. Per me è stato determinante: se Dybala non tornava in questo finale di stagione, la Roma non andava in Champions. Per me i tre sono Malen, Svilar e Dybala. Wesley più decisivo? Io non cambio idea, io lascio Dybala. Il peggiore tra i prestiti? Per me è Zaragoza"