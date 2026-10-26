Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “A Napoli non mi ha convinto fino in fondo Wesley, molto in ombra, è stata forse una delle peggiori prestazioni in giallorosso. Ora vediamo se giocherà domani, lì Gasp potrebbe rimettere mano alla formazione. Su Gollini ne ho sentite tante, secondo me fa una partita da sufficienza"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Leggo una narrazione entusiastica nei confronti del Napoli e un po’ meno di quella della Roma. Io sto dominio del Napoli nella prima ora non l’ho visto, il senso della partita era in mano alla Roma che voleva vincerla, il Napoli ripartiva. Forse è stato il miglior Napoli della stagione, ma la Roma non ha rubato nulla. Io sono convinto che se la Roma fosse andata in vantaggio sarebbe finita tanto a poco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Beukema si è buttato per terra, ha fatto una figura del cavolo, se restava in piedi magari non faceva prendere gol ai suoi. Della partita non ho condiviso quasi niente, è stata la sagra degli errori. Il Napoli ha buttato due punti con una condotta di gara che faccio fatica a capire. La Roma ha faticato tanto ma è riuscita a venirne a capo, e alla fine è un pareggio accettabile. Ci sono evidenti difficoltà offensive quando si blocca Malen, e a gennaio stanno pensando a metterci mano”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Soulè è mancino, gli piace entrare dentro al campo e lì gioca meglio. Secondo me non c’entra niente Dybala e una sorta di sottomissione, per me è solo una questione di ruoli. Lì gioca meglio. Avere due giocatori così e impiegarli tutti e due può essere un problema, perchè secondo me anche Dybala a sinistra non rende al meglio"