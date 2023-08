‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “I Friedkin hanno viziato i tifosi con Mou e Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Quello del nuovo stadio è un percorso lunghissimo. Ancora devi avere l'ok finale, poi lo devi costruire. La Roma intanto deve pensare di tornare in Champions League. I Friedkin hanno viziato i tifosi con Mourinho, Dybala e Wijnaldum e adesso non li puoi accontentare con Ndicka. Le due operazioni fatte con il tecnico e con l'argentino sono irripetibili. La realtà è quella di questi giorni, è una scelta più giusta. Per me il mercato della Roma si concluderà con un sollievo. Può ancora succedere di tutto".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Arnautovic se lo contendono Inter e Roma perché ci sono pochi soldi da spendere. Per me ha grandissime qualità ma ha avuto poco dalla carriera per sue questioni caratteriali. Su Zapata io ho forti dubbi sulle condizioni fisiche. Su Matic la situazione è strana ma è ancora aperta, da definire. Lui è uno importante in campo, è giocatore vero, strano che improvvisamente voglia andare in un club di seconda fascia francese".