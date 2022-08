‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Roma da scudetto con Wijnaldum”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sarri ha detto che la Roma ha fatto il miglior mercato? Sarri fa il suo. Scarica le responsabilità su Mourinho. I giallorossi davanti, se tengono Zaniolo è meglio, ma sarebbero comunque competitivi. La Roma con Wijnaldum è una squadra da scudetto. Si presenta con tre giocatori di livello internazionale a centrocampo: Pellegrini, Matic e Wijnaldum. Dalla metà campo in avanti è una delle più forti, forse per completezza solo l'Inter è superiore in Serie A. Credo che sia fondamentale prendere un difensore. Ibanez e Mancini per me sono rivedibili".