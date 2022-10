‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Percepisco dei dubbi, temo il peggio per Dybala”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Mi preoccupa che Mourinho ieri non si sia sbilanciato sull'infortunio di Dybala. Temo il peggio, non credo che si stia parlando di una lesione di primo grado per l'argentino, quando si censurano certe informazioni molto spesso è perché sono negative. L'allenatore adesso dovrà fare le giuste valutazioni ma ad oggi è impossibile sapere che cosa sarà. Ma ho forti dubbi sulla possibilità che vada al mondiale".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Ci sono pochi dubbi e le scelte sono quasi obbligate sulla formazione di oggi. C'è la possibilità di vedere Abraham e Belotti insieme dall'inizio o il ritorno di El Shaarawy. La Roma è preoccupata per Smalling: l'inglese sta vivendo un momento di grazia e di continuità ma andrebbe preservato. Non si può però partire con Kumbulla contro il Betis".

Stefano Agesti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho ieri ha detto di far parte di quella categoria di mezzo, quella dei meno poveri. Lui a livello di comunicazione è bravo a mettersi sempre in una posizione di svantaggio. La Roma non ha un organico a livello dei ricchi, e questo è vero, ma comunque si può contare su pochi. Adesso Mourinho dovrà fare a meno di Dybala. Senza dubbi lunedì sarà una gara più importante di quella di stasera".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Fondamentale per la Roma vincere con la Sampdoria. La partita di oggi devi vincerla per passare il girone e diventa difficile ora però. Sarà una partita molto complicata".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Napoli gioca a meraviglia, la Roma è avisata con largo anticipo. Su Dybala dico che Scaloni credo vada tutti i giorni in chiesa per accendere un cero, visto che ha tanti giocatori infortunati in giro per l'Europa".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Le fragilità muscolari di Dybala e Di Maria non mi stupiscono, non hanno tanta resistenza. Trovo assurdo che i giocatori pensino più alla nazionale che ai club perché questi ultimi sono a pagarli mensilmente".