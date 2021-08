‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Shomurodov è più forte di Pedro”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "La partita di stasera è una trappola perché è una buona squadra con giocatori veri. Nella partita secca possono creare problemi. La Roma deve fare attenzione perché entrano in gioco tanti fattori come la situazione ambientale con tanti tifosi. Cristante è un calciatore di equilibrio e può giocarsi le carte per fare il titolare. Sul mercato non ci sono moltissime soluzioni imminenti"

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Giocatori come Bruno Peres o Gervinho possono metterti in difficoltà. Per la Roma è un test molto valido prima dell’inizio di Campionato. Credo sia la partita che Mourinho vuole. Per lui quando si gioca bisogna sempre vincere. Cristante-Veretout è una coppia forte, affidabile"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): “Probabilmente Pedro e Mourinho mal si sopportano. Sarri invece lo riaccoglie. Florenzi giocatore molto duttile che fa tutta la fascia destra e può fare anche la mezzala nel centrocampo a tre. La Roma non deve prendere sottogamba l’impegno contro il Trabzonspor. Zaniolo si merita di fare un campionato senza sfortune. Per me Shomurodov è più forte di Pedro. È costato ma è un bell’acqusito”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "La Roma facendo partire Florenzi rinuncia ad un ottimo giocatore. Farebbe il titolare e lo farà sicuramente nel Milan. Stasera sarà un ottimo test per valutare i giocatori anche se è una partita trappola. Zaniolo deve recuperare gradualmente per tornare in condizione. Shomurodov è duttile e credo che con Mourinho possa far bene".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Spero che Pedro possa andare bene con Sarri. Che Florenzi non rimanesse alla Roma era evidente. Penso che la Roma passi con un 65% di possibilità contro il Trabzonspor. Avere Zaniolo e non averlo fa tutta la differenza del mondo. Speriamo possa dare tutto il suo contributo perché è un valore aggiunto per la squadra".