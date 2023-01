‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Finché Mourinho sarà a Roma, darà il massimo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se Candela ha detto qualcosa lo ha fatto a fin di bene. Le aspettative di Mourinho sul mercato erano altre, di più non si può fare e deve fare di necessità virtù. Fino a giugno darà il massimo, poi si vedrà. Ora resterei sul campo e battere la Fiorentina non è cosa da poco. A centrocampo c’è difficoltà ad avere quattro-cinque centrocampisti. Se non gioca Pellegrini avere troppa gente in avanti è pericoloso. Finché rimane a Roma, Mourinho secondo me lo farà con sentimento. La presa di difesa su Zaniolo lo dimostra, mi sembra in sintonia. Poi tutti vogliono i giocatori migliori, bisogna fare di necessità virtù. La rosa della Roma dello scorso anno era migliore di quella attuale, da Mkhitaryan a Veretout e Oliveira".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Chi è stipendiato dalla Roma dovrebbe sempre un po’ difenderla, concettualmente è giusto quello che dice Mourinho. Io società magari mi affido a certi personaggi per tranquillizzare, calmare. Dai giocatori importanti in società magari non mi aspetto queste situazioni".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho deve essere più chiaro. Se questa squadra non la reputa alla sua altezza deve uscire allo scoperto e chiedere lui di andare via. Candela? I grandi ex legati alla società stanno molto attenti, quelle che ha detto lui sono parole sincere ma non rientrano in una comunicazione istituzionale, da ambassador. Se un consulente dice quelle cose, l’impostazione di qualsiasi società è che ci sia un via libera anche dall’alto. Nella percezione dei tifosi, ha più impatto una cosa detta da Candela che da Pinto. Lui ha un ruolo nella Roma, nel momento in cui è ospite da qualche parte e si esprime sulla squadra, non dico che deve essere censurato ma un minimo allineato".