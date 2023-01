‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mi risulta che Smalling sia già dell’Inter”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio mattino - 104.5): "Non c'è rapporto tra la società Roma e Zaniolo. I giallorossi vogliono 40-45 milioni e non glieli dà nessuno. La Roma ha un'idea di trattativa per prendere un portiere italiano. Non è Vicario".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi sembra di capire che Zaniolo vorrebbe andarsene da Roma già a gennaio. Penso che la Roma sarebbe disposta a cederlo anche per meno di 40 milioni, comunque a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. I problemi della Roma sono dietro. Se parte Smalling, non ci sono altri difensori affidabili".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Con la Roma, il Milan è stato padrone del campo per 82 minuti, poi sono cadute le certezze. L'unico vero obiettivo per Roma e Lazio è arrivare tra le prime quattro del campionato. La Roma non punta su Zaniolo. Lui è un attaccante, ma segna poco. Ibanez è un buon difensore. Mancini è inaffidabile, Kumbulla non gioca mai. Serve un giocatore dietro. A me, da Milano, danno già fatto Smalling all'Inter".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Questa situazione tra Zaniolo e la Roma va definita entro fine gennaio, per il bene di tutti. La società giallorossa incassa una cifra interessante e il giocatore torna ad essere più tranquillo. Oppure va fatto il rinnovo subito. Io lo darei via a giugno e lo terrei per questi 6 mesi. Altrimenti se si dovesse fermare Dybala, non hai alternative".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Sono convinta che Mourinho non è contento della possibile cessione di Zaniolo. Lui è uno dei titolari della Roma, per sostituire uno come Zaniolo nel mercato di gennaio come fai? Quello attuale è uno dei momenti più belli della storia della Roma dal punto di vista del tifo. Abraham era stato fischiato, ma ha reagito".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo e la Roma non si sono mai amati. La cessione farebbe bene a tutti e due le parti. La Roma pensava di avere un fenomeno che però no lo ha mai dimostrato in campo e il giocatore pensava di essere considerato di più. In questi casi, meglio dividersi".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sarà difficile avere 40 milioni per Zaniolo. La Roma, comunque, è entrata nell'idea di cederlo, o adesso o a giugno. Sul rinnovo sono molto lontane le parti".