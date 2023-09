‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Anche il mercato va criticato, non solo Mourinho”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “A Mourinho non piace fare due conferenze ravvicinate. La sua figura in questi giorni è stata molto criticata e potrebbe avere in serbo qualcosa. A me non interessa che Mou dica che sia colpa sua, voglio che la Roma torni in zona Champions. Dobbiamo volere il bene della squadra. In campo vedo 11 giocatori che non sanno come arrivare in porta. Ibanez sta giocando male in Arabia e dire che gli manca non va bene. Va fatta una critica anche al mercato, Paredes non è Matic. Mourinho ha le sue responsabilità, ma non è il solo".