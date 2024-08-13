VIDEO - Dybala: "La finale persa con la Roma mi ha ucciso. Ero distrutto"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Mi sembra di capire che se Dybala dovesse andare via, la società non si strapperebbe i capelli. Non credo si sia incrinato il rapporto tra lui e De Rossi. Sono curioso di capire come evolverà la situazione. Non capisco quale sia la convenienza di vendere Dybala, è un calciatore che fa la differenza. Dovbyk lo voglio vedere sul campo per capire che effetto gli farà giocare a Roma davanti a 70mila persone. Abraham lo cederei subito, il suo tempo a Roma è finito".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “De Rossi è sereno sulla vicenda Dybala. Riconosco il valore e la creatività di Dybala ma mi domando cosa succede quando non c’è. La Roma fa un investimento importantissimo per averlo mezza stagione".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala non lo conosco personalmente ma non si capisce mai cosa voglia fare, come alla Juventus quando chiese il rinnovo. L'altro giorno è stato molto criticato De Rossi, ma la situazione è complicata. Al momento non c'è un vice Dybala. La Roma è già competitiva. Non è che per sfoltire la rosa devi partire da Dybala, non scherziamo. Per il momento è più quello che ha dato la Roma a Dybala e non il contrario".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è il calciatore per distacco più forte della rosa. Non devi pensare di sostituirlo. Parlo di Dybala per quello che ha fatto in questi due anni, meriterebbe di concludere il suo percorso con la Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "In questi anni ha dimostrato di non essere molto attaccato alla maglia. A 30 anni, per una tifoseria che ti ama nonostante tutti i problemi fisici, dovresti pensarci due volte. Io dico che ogni tanto i giocatori, non solo lui, dovrebbero farsi un esame di coscienza. Lo sport non è fatto solo di soldi".