‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Il modo di fare di Mou porta risultati incredibili”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): "Sono curioso di vedere la Roma con il primo turnover della stagione. La frase che mi ha colpito di più di Mourinho ieri in conferenza? Il campionato resta molto più importante della Conference League. Mourinho sa quali sono le priorità. La Roma facendo dei cambi può vincere il girone. Il campionato è importante per tornare in Champions League, garanzia di un futuro migliore. La Champions League deve essere l'obiettivo".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Shomurodov ha fatto qualche buono spezzone in campionato, ma l'anno scorso faceva la riserva al Genoa. Siamo tutti d'accordo che la Roma sta facendo bene, ma dire seconde linee pazzesche è da folli. Mourinho, dopo la vittoria di stasera, dirà che 6 non è 60 e questa è la sua vera forza. Questo modo disincantato di affrontare le cose porta risultati e entusiasmo incredibile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Mourinho ha riportato l'entusiasmo tra i tifosi e questo è molto importante. Ha creato un clima importante, cosa che non gli era riuscita in Inghilterra. Ha dato una scossa importante ad un ambiente che stava dormendo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "La vera notizia di oggi è che la Roma fa il tutto esaurito per una partita di Conference League. L'entusiasmo è alle stelle Mourinho è un trascinatore, un capo popolo. È quasi più bravo in questo che a mettere in campo la squadra. Sono tutti dalla sua parte, in Inghilterra non era riuscito a creare questo clima".