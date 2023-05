‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Sarà un turn over ragionato”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina - 104,5): "Sarà un turn over ragionato. Mourinho stesso ha detto di voler dare minuti a Wijnaldum e Dybala. Smalling ci proverà fino all'ultimo per il Leverkusen ma Mourinho è sempre stato sincero sui tempi di recupero. Se gioca con il Leverkusen deve fare anche qualche minuto con il Bologna. Io lo terrei per la finale. Bove è un giocatore che può dire la sua, con la testa sulle spalle. Ha delle caratteristiche mentali e familiari per esplodere, poi parlerà il campo".

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattina - 104,5): "Il turn over ci deve essere però il problema è che la situazione non permette tutte queste riflessioni a Mourinho. Scendono in campo i migliori possibili, con un turn over non massiccio ma chirurgico. Mourinho guarderà attentamente i risultati delle altre e poi valuterà quanto massiccio dovrà essere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104.5): "Se la Roma arriva in finale di Europa League e sesta in campionato per me non è una stagione positiva. In vista di domani starei attento a fare troppo turn over. Mourinho rimane al 50%".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "A Bologna farei riposare tre o quattro giocatori fondamentali. Mou è molto concentrato sul presente e questo è positivo perché ti da una garanzia. Se devono trovare una soluzione alternativa la troveranno. È fuori luogo pensare al futuro tecnico della squadra. Ora bisogna pensare ad arrivare solo al termine della stagione"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho è uno furbo che forza la mano per il rinnovo di contratto. Mourinho che fa scrivere, fa raccontare che non sente i Friedkin è una cosa grave per il rapporto che ha con la proprietà non per il contratto in sé".