‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Prendere Zapata sarebbe un’operazione bizzarra”

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zapata? Prendere un giocatore di 32 anni avendo già Belotti, Abraham ed El Shaarawy mi sembra un’operazione bizzarra. Bisognerebbe puntare sui giovanissimi, su altro. Non è necessario spendere 50 milioni. Nzola farebbe comodo a chiunque, come riserva o come titolare in alcune situazioni. Non gradisco né Arnautovic né Zapata. L’Atalanta ha puntato su Scamacca e se lascia andare Zapata ci sarà un motivo. Zapata comunque è un finalizzatore, giocatore dei 16 metri, ha bisogno di sfondare col fisico nell’ultima fase. Morata aiuta, non dà punti di riferimento. Zapata ti dà la profondità".