‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Lukaku può rimanere alla Roma anche senza Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): "Per la Roma l'importante è recuperare i giocatori seriamente. Smalling è fuori da un paio di mesi e nelle prime partite non aveva fatto vedere una condizione ottimale. Renato Sanches che sia clinicamente recuperato ci credo però poi da lì a giocare ce ne passa. Aouar è un giocatore che se alza il ritmo può farsi male".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): “Renato Sanches è un giocatore diverso. Abbina qualità e quantità con tempi di inserimento. È un giocatore universale, box to box. Il suo rientro e quello di Smalling danno alla Roma nuove certezze. Se la Roma è al completo, può competere per obiettivi importantissimi. Lukaku non ha trovato una squadretta, ha trovato la Roma che è una società con una grande storia".