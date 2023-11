‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “L’Inter non ha gratificato Lukaku fin da aprile”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma sulle frequenze radiofoniche

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): "Sanches sempre infortunato, non ha mai dato l’idea di poter giocare con continuità. Non hai la garanzia che possa durare, a meno che i test diano altri risultati. Ma vale per tutti i lungodegenti".

Fernando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “Il Lecce è una squadra che ora sta prendendo la sua dimensione, ma è particolare, difficile, gioca sull’intensità. E la Roma non sta passando un periodo così florido. Una partita da giocare, non so se con tutti gli effettivi. Comunque all’Inter non va proprio giù Lukaku. Ieri Ausilio, poi anche Inzaghi e Marotta".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): “Sanches e Dybala vanno testati prima del derby, non puoi prenderlo come un all-star game. Sta accadendo come nel passato, sono giocatori così. Dybala era disponibile il 60-70% delle partite l’ultimo anno di Juve. Poi la risposta la dà il campo. Tutto questo dosaggio mi sembra un filo esagerato. Lukaku? Ad aprile Marotta dice che sarebbe tornato al Chelsea e avrebbero cercato di riprenderlo solo in prestito. La trattativa a titolo definitivo è di luglio. Mettetevi anche nei panni del giocatore, che sente dirsi che la sua squadra vuole riprenderti ma solo in prestito. Non è il massimo. L’Inter non è stata molto gratificante".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.