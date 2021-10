‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “L’Empoli gioca bene, ma vincerà Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): "Alle 11:21 del 2 ottobre Pellegrini non ha ancora firmato ma firmerà, ormai è fatta perché l'accordo c'è. E' una notizia di qualche giorno fa ormai. Non ho mai pensato un minuto che non sarebbe finita così, perché c'è volontà da entrambe le parti. Il prossimo tormentone sarà Zaniolo".