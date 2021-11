‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mi aspetto una reazione della Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Nella partita di stasera non ci vedo tutti questi significati, la Roma non credo debba dimostrare niente, sappiamo tutti che è più forte del Bodo. Ma non è una rivincita, mi aspetto una partita buona da parte della squadra. La cosa più importante è che quarantamila persone vadano allo stadio a dire ‘mo vediamo che fate’. Non è che la Roma deve però fare per forza sei gol per pareggiare i conti. Abraham non ha avuto molti palloni giocabili, è quello che tira meno tra i giocatori importanti delle grandi squadre."

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): “Bisogna vincere stasera e vincere contro il Venezia, stop. Zaniolo potrebbe giocare al posto di Abraham per provare a risolvere la questione gol."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “I tifosi sono tanti stasera perché la partita con il Bodo è compresa negli abbonamenti. La partecipazione in ogni caso è sempre molta allo stadio, Mourinho è stato bravo a creare il rapporto con l'ambiente. La partita potrebbe essere insidiosa, nonostante la differenza tecnica sia importante. I giocatori della Roma mi sembrano un po’ stanchi."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Stasera la Roma dovrà fare una partita normale, essere concentrata e portare a casa la vittoria con meno difficoltà possibile. Non credo alla questione della stanchezza dopo dieci giornate, ci può stare un po’ d’appannamento ma la Roma deve rialzare la testa e tornare alla vittoria. Mi aspetto una reazione perché è un momento no, quella di stasera è una partita senza se e senza ma. Ci sono calciatori che hanno bisogno di fiducia, contro il Bodo possono ritrovarla. La squadra deve avere più proporzione davanti, Zaniolo potrebbe accentrarsi, ho visto Mkhitaryan fuori condizione. C’è bisogno di forze fresche in quella parte del campo in attesa che Abraham si sblocchi del tutto."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La partita dell’andata contro il Bodo pensavo fosse facile. Serve sicuramente una prestazione importante, ma quella che conta di più è quella di domenica. Spero stasera possa essere una formalità, non come in Norvegia."

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma deve tenere sotto controllo Abraham, partito bene e poi affievolito. Le polemiche che sta facendo Mourinho, di cui è maestro, non so alla lunga come andranno. Dipende dai risultati se sono mosse efficaci o meno. Stasera è la partita ideale per vendicare ciò che è successo all’andata contro il Bodo: con una squadra sconosciuta in un posto sconosciuto, la Roma ha subito uno dei risultati peggiori della sua storia. La Roma in Conference deve andare avanti perché la può vincere."