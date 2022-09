‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma può lottare per lo scudetto”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Dybala con le parole d’amore che ha detto nei confronti dei tifosi della Roma, paragonandoli per attaccamento a quelli dell’argentina, rompe con il suo passato juventino".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zaniolo va convocato, è una risorsa perché davanti sa fare più ruoli. E quando gioca è il miglior giocatore della Roma. Se lo vuoi punire lo convochi e ppi lo fai stare un po' in panchina. Ma andava chiamato. Mourinho fa la comunicazione per se stesso e viene accettata dalla società. Ha parlato ancora del mercato da 7 milioni. Mourinho è realista ed espone il suo punto di vista. La Roma ha tanti infortuni però è una squadra che può competere per lo scudetto. Il mister ha creato intorno un entusiasmo".