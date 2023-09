‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma non può più sbagliare”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La situazione sulle fasce per la Roma è preoccupante. Spinazzola con la nazionale è stato in tribuna per la prima partita, la seconda neanche mi ricordo dove stava e credo che domenica sarà difficile vederlo in campo. Sulla destra, nessuno dei 3 esterni a disposizione mi ha dato un minimo di ritorno. E in un sistema di gioco come quello della Roma, avere mancanze del genere in quella zona di campo può essere un grande problema".