‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro l’Empoli ci sarà da soffrire”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha il dovere di andare in Champions o almeno arrivarci vicina, perché questa è una stagione dove bisogna approfittare della situazione difficile di Milan e Juve. La vicende del certificato di Zaniolo è sconcertante. Questo è un ragazzo che si sta giocando la carriera, con i suoi comportamenti. E' una cosa molto triste. E' difficile mettere uno così in uno spogliatoio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Ho l'impressione che della Coppa Italia alla Roma interessava poco. Ora c'è da pensare al campionato dove oggi bisogna avere rispetto per l'Empoli, squadra che gioca bene con un allenatore molto bravo. Se la Roma no sta attenta rischia seriamente anche stasera, ci sarà da soffrire"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha sottovalutato l'impegno di Coppa Italia contro una Cremonese C, piena di riserve. Il sold out ok, ma cinque sconfitte in casa sono troppe. La Champions è molto difficile per la Roma, ma ancora possibile. Il pubblico di può aiutare ma devi dare anche tu qualcosa in campo".