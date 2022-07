‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Dybala aspetta l’Inter, ma Mou gli piace”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il grido di allarme di Dybala oggi in prima pagina della Gazzetta lo trovo triste. Il giocatore deve ormai guardarsi attorno, perché l'Inter se non vende almeno un attaccante non lo prende. E poi in nerazzurro secondo me lui non gioca titolare sempre, mentre alla Roma sì. E la squadra di Mourinho, tatticamente, secondo me è l'ideale per Dybala. Se lui Pellegrini e Abraham si parlano, i tifosi si divertono. Per me Dybala può arrivare solo se va via Zaniolo"