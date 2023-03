‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Ora la Roma ha il dovere di andare in Champions”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): "Wijnaldum non ha ancora il ritmo partita per 90 minuti, va aspettato. Non penso che giochi titolare anche con la Juve, è una carta da utilizzare a partita in corso. Non mi aspetto la Roma vista col Salisburgo, sarà una squadra più accorta. Con la Juve è una partita diversa, con più tensione, serve grande attenzione al risultato, anche perché i giallorossi se vanno sotto nel risultato fanno fatica a riprenderlo. E se la Roma dovesse perdere comincerebbe ad andare in difficoltà. Mourinho non lo dirà mai, ma domani gli va bene anche un pareggio".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha il dovere di andare in Champions, come forza dell’organico - dopo l'Inter e la Juve - è quella che si fa preferire. Soprattutto ora con i rientri, ad esempio quello di Wijnaldum".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Domani per la Roma non sarà facile perché affronti una Juve in salute, che si adatta bene ad ogni avversario e che contro il Torino ha segnato 4 gil. Ci vorrà una Roma formato Olimpico, con la gente che ti spinge. Ed anche questo è un limite della squadra. La Roma non ti dà mai l'impressione di dominare la partita. Ora hai due partite, domani e giovedì, che ti segnano il futuro della stagione. La Juve ha tanti giocatori che possono fare la differenza, spero che anche quelli della Roma riescano a farla".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Juventus è la squadra più in forma dopo il Napoli, e viene da tante vittorie consecutive, con giocatori in ripresa. La Roma ci arriva peggio. Sono due squadre che giocano in modo speculare, non mi aspetto una bella partita".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma a volte le partite se le complica da sola. La botta di Cremona porta degli strascichi, però Mourinho, che carica le colpe sugli altri, ma poi attira tutto su se stesso. Pellegrini deve dare di più, quella di quest'anno sua è una stagione un po' anonima".