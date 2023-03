‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La Roma non deve farsi sfuggire Smalling”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha diversi indisponibili per la sfida di domani. Belotti potrebbe farcela per il Sassuolo, Solbakken cerca il recupero. Farsi scappare questo Smalling per due milioni sarebbe stata una sciocchezza. Quanto ti costa comprare un giocatore simile sul mercato? Lui ha tante richieste dalla Premier ed è giusto che vada accontentato. Non mi piacciono le proteste del silenzio. Mourinho ha fatto bene a pubblicare quella foto, ha smosso l’opinione pubblica”.