‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Cambiare ora Mourinho non sarebbe proficuo”

Gianluca Lengua (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "La notizia dell’esonero è logica, se la Roma perde a Cagliari contro l’ultima in classifica, è lecito che la società si faccia delle domande se proseguire o meno con Mourinho. Se la Roma non va in Champions quest’anno perde 60 milioni di euro ed è un rischio troppo grande. Ci sta che la società ragioni così, per me non sarebbe clamoroso l’esonero. Bisogna vedere però chi lo rimpiazza. Flick ha fatto bene in carriera ma non so quanto riesca in tempi brevi a riprendere la squadra. Mourinho non è per sempre, lo ha detto lui e lo sanno tutti. È di passaggio, sta facendo il suo e in questi due anni lo ha fatto molto bene. Uno però non può solo appoggiarsi sul passato. Il nodo per me rimane il sostituto. Se i Friedkin stanno aspettando Mourinho al varco, non vorrei Flick come sostituto”.