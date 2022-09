‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma di adesso è soprattutto Dybala”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gianluca Mancini non si merita la Nazionale, per me non è convocabile. Zaniolo e Spinazzola sono della Nazionale ma il ct li preserva. Sono sicuro che Zaniolo faccia parte della Nazionale e lo tenga in considerazione. La Roma fino ad ora non ha mai giocato una bella partita. E il problema è che la Roma è soprattutto Dybala, e contro l’Atalanta averà un francobollo attaccato, la marcatura di Gasperini. Sono convinto che l’Atalanta sia ostacolo difficilissimo, poi la Roma ha tanti giocatori per vincerla. Abraham di adesso è diverso da quello dello scorso anno, ha fatto due gol su due invenzioni di Dybala che lui ha tramutato in gol".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "I convocati di Mancini? Spinazzola credo sia giusto non chiamarlo, per non caricarlo di ulteriore lavoro, visto che sta giocando anche troppo. Ci sta. Capisco meno altre scelte. La Roma è più forte dell’Atalanta, che raramente è stata convincente, ha più punti di quanti ne meritava. Ha avuto freddezza e cinismo. La Roma penso sia favorita, ha delle armi che poche squadre del campionato hanno. Dybala è un’altra dimensione, poi Spinazzola e Zaniolo. La Roma ha giocatori che fanno la differenza che le altre non hanno. L’Atalanta non ha Zapata, anche se è difficile da battere".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma prende Dybala e gli altri giocatori dovrebbero solo essere onorati. Abraham deve fare qualcosa di diverso, poi può succedere di non stare così in forma. Dybala invece sta meglio di tutti e la Roma deve approfittarne. L’Atalanta non mi sembra una grande squadra, nonostante i 13 punti. Gasperini sta facendo anche qualche cambiamento, non è più quella squadra arrembante ma è più equilibrata. Per me la Roma vince".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Secondo me Mourinho non è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi giocatori esterni. Ecco perché abbassa Pellegrini. Se il capitano riesce ad adattarsi al compito, allora il problema sarebbe aggirato. In attacco non puoi fare a meno di Dybala, Zaniolo e Abraham. Domani sarà una partita complicata, l'Atalanta può dare qualche difficoltà e ci vorrà una Roma attenta. Mi andrebbe bene anche un pareggio, visto che è prima della sosta. La Roma fa diventare le partite non bellissime, anche perché sbaglia 3-4 occasioni davanti alla porta e questo limite deve toglierselo. Non me la spiego questa cosa, davanti ci sono giocatori fatti apposta per risolverti le partite. Domani sarà una partita equilibrata".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Mourinho fa giocare i 'magnifici 4' fa bene, perché sfrutta al massimo la potenzialità della squadra. Sono curioso di vedere se continuerà il omento d'oro di Dybala, ma è Zaniolo il giocatore che cambia il volto alla squadra"