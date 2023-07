‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Dybala non ha mercato all’estero”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra strano che Pochettino voglia Dybala, ha così tanti giocatori. L’anno scorsa nessuna società ha preso Dybala a zero e la Roma lo ha preso a metà luglio. Penso che resterà con i giallorossi”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che Dybala resterà alla Roma. È un fenomeno rispetto ai giocatori che ha il Chelsea. Vogliamo paragonarlo a Pulisic? Se Pochettino lo vuole a tutti i costi lo prendono”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so se c’è qualcuno che voglia prendere Dybala. L’anno scorso è rimasto gratis per settimane e quest’anno dovrebbero pagare la clausola. Non arriva da una stagione nella quale ha fatto 25 gol e giocato 40 partite. La Roma deve fare di tutto per tenerlo perché dal punto di vista tecnico è ancora il calciatore più forte del nostro campionato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dybala è innamorato di Roma e spero che possa continuare a giocare con la Roma per altri anni. Non voglio neanche pensare che possa lasciare i giallorossi. Meglio prendere un parametro zero che spendere 36 milioni di euro per Scamacca”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “Dybala l’anno scorso non lo hanno preso a zero e a 12 milioni non ha tanto mercato. Difficile che vada via”.