‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “In Europa salvaguarderei Dybala e Renato Sanches”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio mattino 104.5): “Tutto l’ambiente Roma tiene all’Europa e non credo che la trascureranno. Penso che giovedì giocherà Lukaku, me lo aspetto perché ha bisogno di entrare in forma. La partita contro il Torino è molto complicata".

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Lukaku deve trovare la forma e perder in caso qualche chilo ma deve giocare anche in Europa. Dybala e Sanches invece li salvaguarderei. Li terrei in panchina e all’occorrenza li metterei dentro nella mezz’ora finale. Sono giocatori che fanno assolutamente dosati".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): “E’ iniziato il campionato della Roma perché è iniziato quello di Dybala, Lukaku e Renato Sanches. Per me il belga e l'argentino sono la coppia che segnerà di più in Serie A in relazione alle partite giocate”.

