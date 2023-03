‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Dybala deve dare di più”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho nel derby ha aspettato la Lazio per poi ripartire e pensava che nella ripresa la squadra di Sarri potesse avere un calo come spesso avviene. Poi la partita ha preso un'altra direzione".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non crea tante occasioni e non trasforma quelle poche. Ha un atteggiamento speculativo. Mourinho pensa di avere una squadra per la quale è meglio essere più guardinghi. Dybala è grande con le piccole, e un pochino meno con le grandi. Questa è la sua carriera, anche quando stava con la Juve. Può e deve dare di più. A ripensare al primo tempo giocato da la Joya si capisce la sostituzione".